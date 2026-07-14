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Суд взыскал с дроппера из Брянска 300 тысяч в пользу жительницы Ярославля

Суд взыскал с 23-летнего жителя Брянской области 300 тыс. руб. неосновательного обогащения в пользу жительницы Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там рассказали, что в марте 2024 года ярославна перевела на неизвестный счет деньги по указаниям мошенников. Средства поступили на счет жителя Брянской области. Уголовное дело расследует полиция.

Как пояснили в прокуратуре, по закону лицо, которое получило имущество за счет другого человека без правовых оснований, обязано вернуть неосновательное обогащение. С иском о взыскании средств в суд обращалась прокуратура.

Алла Чижова

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