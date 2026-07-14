В Калининградской области запустили карту с данными о наличии топлива на АЗС

Власти Калининградской области разработали интерактивную карту, которая в режиме реального времени отображает информацию о запасах, потреблении и поставках топлива на автозаправочные станции региона. Об этом сообщил министр цифровых технологий и связи области Марат Фатхуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Калининградской области создали онлайн-карту с остатками бензина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Калининградской области создали онлайн-карту с остатками бензина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, сотрудники муниципалитетов ежедневно собирают сведения о наличии топлива на АЗС. С одним из операторов уже налажен автоматический обмен данными. Для каждой заправки отображается информация об остатках топлива и планируемых поставках, если такие данные имеются.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил интегрировать новый сервис с уже существующими онлайн-ресурсами и чатами, созданными жителями региона.

По словам главы области, такие площадки помогают автомобилистам оперативно получать информацию о наличии топлива и очередях на заправках. В перспективе эти данные планируется использовать для более равномерного распределения потока автомобилей между АЗС в случае возникновения подобных ситуаций.

Матвей Николаев