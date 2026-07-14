Доля пустующих площадей в торговых центрах Петербурга выросла до 6,8%

Доля свободных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга увеличилась с 4,7% в декабре 2025 года до 6,8% по итогам июня 2026-го. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь закрывшихся магазинов в городских ТЦ на 39% превысила площадь новых открытий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Площадь закрывшихся магазинов в городских ТЦ на 39% превысила площадь новых открытий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным экспертов, в первом полугодии площадь закрывшихся магазинов в городских ТЦ на 39% превысила площадь новых открытий. На этом фоне ретейлеры сосредоточились не на расширении сетей, а на оптимизации бизнеса и закрытии нерентабельных офлайн-точек.

Положительную динамику показали лишь два сегмента — общественное питание, а также спорт и развлечения. Так, на 12 тыс. кв. м новых объектов досуга пришлось около 6 тыс. кв. м закрытых площадей. По словам экспертов, торговые центры все активнее делают ставку на развлекательные форматы, временные выставки, ярмарки и фестивали, чтобы привлечь посетителей.

Несмотря на развитие маркетплейсов и рост числа закрытий, fashion-сегмент остается крупнейшим в торговых центрах Петербурга. Магазины одежды и обуви занимают около 24% всех арендных площадей.

В NF Group связывают рост вакантности с более осторожной стратегией развития арендаторов. До конца года аналитики ожидают дальнейшего увеличения доли пустующих помещений, однако прогнозируют, что в среднем по рынку она не превысит 10%.

Карина Дроздецкая