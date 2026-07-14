В Набережных Челнах задержали ижевчанина по подозрению в убийстве

В Набережных Челнах задержали 42-летнего жителя Ижевска по подозрению в убийстве соседа (ст. 105 УК). В Татарстане он скрылся после совершения преступления. Тело 48-летнего мужчины обнаружили в квартире задержанного на улице Школьной в Ижевске 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 18 июня потерпевший вместе с обвиняемым употреблял спиртное в квартире последнего. Между ними произошел конфликт, который закончился ударами ножа. От полученных телесных травм он скончался на месте.

Фигурант признал вину в совершенном преступлении. Его заключили под стражу.