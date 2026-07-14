Белгородке дали реальный срок за репост публикации украинского волонтера

Суд в Белгородской области вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной в призывах к осуществлению деятельности, подрывающей безопасность России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Ей назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденной на три года запретили администрировать сайты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, не раскрывая имени осужденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнение приговора в части реального лишения свободы приостановлено до достижения ребенком осужденной возраста 14 лет.

В суде установлено, что в октябре 2022 года белгородка разместила на своей странице в социальной сети публикацию украинского волонтера, содержащую призыв к финансированию ВСУ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителя Белгорода оштрафовали на 380 тыс. руб. за перевод экстремистской организации.

Кабира Гасанова