После гибели 17-летнего питбайкера возбудили уголовное дело
СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после гибели 17-летнего водителя питбайка в селе Тарасово Сарапульского района. Следственные действия проводятся по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для жизни действия (ст. 151.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГАИ Удмуртии
В рамках расследования допросили мать погибшего. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 17-летний подросток упал с питбайка, не справившись с управлением. Он не имел водительских прав и передвигался без мотошлема.