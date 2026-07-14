После гибели 17-летнего питбайкера возбудили уголовное дело

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после гибели 17-летнего водителя питбайка в селе Тарасово Сарапульского района. Следственные действия проводятся по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для жизни действия (ст. 151.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

В рамках расследования допросили мать погибшего. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17-летний подросток упал с питбайка, не справившись с управлением. Он не имел водительских прав и передвигался без мотошлема.