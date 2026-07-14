ЦСД организовал в Екатеринбурге театральную дегустацию спектакля «Три сестры»

В Custo Fish Bar в Екатеринбурге прошла театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова. Вместе с шеф-поваром Дмитрием Ворониным и командой арт-банкета «Дважды» было разработано сет-меню из пяти блюд и двух видов напитков. Каждая позиция в проекте «Послевкусие» вдохновлена сценой и постановкой, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова Театральная дегустация по мотивам спектакля «Три сестры» Фото: София Паникова

«Мне кажется, подобные коллаборации особенно важны для Екатеринбурга. У нашего города есть собственный характер, собственная культурная энергия и люди, которые способны придумывать уникальные вещи именно здесь»,— рассказал Антон Бутаков.

Интерпретация пьесы впервые была представлена на большой сцене Центра культуры «Урал», где собрала аншлаг. Чеховская драматургия до сих пор острая и жизненная. В спектакле акцент сделан на недостижимом счастье персонажей. Та же тема звучит и в гастрономической части вечера.

В блюде «Москва» подано кислое сочетание тартара из зеленого яблока, ферментированного огурца, ростбифа, крема из щавеля и попкорна из гречки. Послевкусие говорит о мечте и «другой» жизни, которая пока находится где-то далеко. От нее шеф-повар переводит к конфликту, как неизбежному спутнику сильной истории.

Позиция «Спор» подается с остротой перца чили вместе с морским гребешком и маринованным виноградом. Горечь чувствуется в блюде «Сомнения» из печеного баклажана, крема из жженого лука, дегидрированного черного чеснока и граната. Горький вкус придает глубину и дает длительное послевкусие, заставляя возвращаться к еде или произведению снова и снова.

После всех метаний наступает момент тишины и покоя. Он воплощен в закуске «Дом», которая состоит из малосольного огурца, тоста из бородинского хлеба с маслом и черной икры. Сочетание вкусов дает на короткий момент оказаться в знакомом уютном месте.

Финальный аккорд стирает грань между сценой и реальностью. Десерт «Помада» в косметическом футляре, для которого использован мармелад из садовых ягод, отсылает к теме масок на сцене и в реальной жизни.

Во время дегустации артисты ЦСД раскрывали тематические отсылки каждого блюда: «Иногда мы надеваем на себя чувствительность, иногда силу, иногда ложь, иногда красоту. Но театр не может состоять только из красоты. За помадой стоит человек, за персонажем — актер, за улыбкой — усталость или боль. Возможно, самое главное послевкусие театра в том, что вы приходите смотреть на маски, а в какой-то момент можете увидеть настоящих людей»,— рассказала актриса Гюльнара Гимадутдинова.

София Паникова