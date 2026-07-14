Белгородские строители коммуникаций потребовали 368 млн с питерской стройфирмы

Белгородское ООО «Энергостройпроект», которое занимается строительством инженерных коммуникаций, потребовало взыскать 367,9 млн руб. с петербургского ООО «М-групп», которое возводит жилые и нежилые здания. Иск поступил в Арбитражный суд Белгородской области. Согласно картотеке арбитражных дел, он пока не принят к производству: суть требований не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До этого стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Энергостройпроект» было зарегистрировано в Белгороде в феврале 2016 года. Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственным учредителем с долей 50% в уставном капитале выступает Дмитрий Сорокин (кто владеет остальной долей — неизвестно). Генеральный директор — Сергей Моисеев. Выручка «Энергостройпроекта» в 2025 году составила 2,1 млрд руб., что на 3% ниже уровня 2024 года (2,2 млрд). При этом компания вышла из убытка в 104 млн руб., полученного годом ранее, и зафиксировала чистую прибыль в 8,5 млн руб. ООО «М-групп» было учреждено в Санкт-Петербурге в июне 2017 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал —10 тыс. руб. Единственный собственник и гендиректор — Александр Матвейшин. Он также руководит петербургским ООО «СКМ» с тем же основным видом деятельности (владелец — Анна Матвейшина). 2025 год «М-групп» закончило с выручкой 121 млн руб. (-46%, годом ранее — 222 млн) и чистой прибылью 5,2 млн руб. (-17%, годом ранее — 6,3 млн руб.).

В начале июня «Энергостройпроект» потребовал 216 млн руб. с крымской стройфирмы ООО «СИК "Альфатек"» и белгородского производителя оборудования для фильтрования или очистки жидкостей ООО «Технореформа». По данным картотеки арбитражных дел, заседание по первому спору пройдет 3 сентября, по второму — 18 августа.

Алина Морозова