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В Севастополе осуждена группа лиц за организацию незаконной миграции

Суд вынес приговор четырем жителям Севастополя, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России, фиктивной постановке на учет и мошенничестве. Фигурантам назначены условные сроки от 3 до 4 лет, сообщает пресс-служба СКР по Крыму и Севастополю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что в период с августа по октябрь 2024 года фигуранты, используя прекратившего деятельность индивидуального предпринимателя, незаконно организовали получение группой иностранцев документов, дающих право на нахождение и трудовую деятельность в РФ.

Обстоятельства преступления фигурантов были выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В зависимости от содеянного жители Севастополя признаны виновными в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 159 УК РФ), фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). В зависимости от роли каждого суд назначил наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами от 100 до 300 тыс. руб. Бывшая сотрудница миграционного подразделения также лишена права занимать должности на госслужбе сроком на два года.

Алина Зорина

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