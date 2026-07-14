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В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На момент публикации официальных сообщений от властей Вологодской области о причинах введения ограничений и их продолжительности не поступало.

Карина Дроздецкая

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