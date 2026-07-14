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В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID

В Казани в тестовом режиме запустили подтверждение возраста пользователей электросамокатов «Юрент» через Цифровой ID в мессенджере MAX. Татарстан стал одним из первых регионов, где появилась такая функция, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID

В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Воспользоваться ей смогут совершеннолетние пользователи с оформленным Цифровым ID. Новый механизм призван снизить число случаев использования электросамокатов несовершеннолетними.

После завершения тестирования решение планируют распространить и на другие регионы.

Анна Кайдалова