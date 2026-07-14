В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID
В Казани в тестовом режиме запустили подтверждение возраста пользователей электросамокатов «Юрент» через Цифровой ID в мессенджере MAX. Татарстан стал одним из первых регионов, где появилась такая функция, сообщила пресс-служба Минцифры республики.
В Казани тестируют аренду самокатов по Цифровому ID
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Воспользоваться ей смогут совершеннолетние пользователи с оформленным Цифровым ID. Новый механизм призван снизить число случаев использования электросамокатов несовершеннолетними.
После завершения тестирования решение планируют распространить и на другие регионы.