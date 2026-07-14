«Лукойл» увеличил лимит продажи бензина в одни руки в Вологодской области до 30 литров

ПАО «Лукойл» увеличило лимит отпуска топлива на АЗС Вологодской области — теперь водители смогут приобрести до 30 литров за одну транзакцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Также компания отменила технологические перерывы в работе заправок

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Также компания отменила технологические перерывы в работе заправок

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также компания отменила технологические перерывы в работе заправок. Они будут сохраняться только на время слива топлива из бензовозов. Власти Вологодской области поблагодарили руководство компании за оперативное взаимодействие.

Ранее, в конце июня, «Лукойл» ввел ограничение на отпуск бензина в Вологодской области — не более 20 литров за одну транзакцию. В региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК тогда объясняли меры повышенным спросом на топливо, но не связывали их с дефицитом бензина.

Карина Дроздецкая