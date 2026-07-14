В Глазовской межрайонной больнице отменили операции из-за разлива реки Сыга

В Глазовской межрайонной больнице отменили плановые операции из-за подтопления центрального стерилизационного отделения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коновалов Фото: Сергей Коновалов

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации»,— говорится в сообщении.

Напомним, ночью 14 июля в Глазове подтопило 11 улиц после подъема уровня воды в реке Сыга. Около 30 человек эвакуировали. В городе объявлен режим ЧС локального уровня