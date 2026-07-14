Власти Геленджика обновили данные о наличии топлива на заправках

По состоянию на 09:00 14 июля в Геленджике продолжают работать восемь автозаправочных станций. На всех действующих АЗС сохраняются ограничения, введенные по решению собственников: топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей, а максимальный объем заправки составляет 20 или 30 л на одно транспортное средство. Актуальную информацию о наличии топлива и работе станций опубликовали городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, бензин АИ-95 имеется в наличии на трех автозаправочных станциях города. Бензин АИ-92 доступен на двух АЗС. Дизельное топливо реализуют на семи действующих станциях.

При этом четыре автозаправочные станции в настоящее время отпускают исключительно дизельное топливо. Еще две АЗС временно не работают, поскольку на них проводят ремонтные работы.

Для автомобилистов также опубликовали перечень станций, где можно заправить транспорт в настоящее время. В микрорайоне Черемушки на автозаправочной станции «Роснефть» отпускают бензин АИ-92 и АИ-95 с ограничением до 30 л на автомобиль, а также дизельное топливо. На станции «Роснефть» по улице Туристической доступно дизельное топливо.

На автозаправочной станции «Лукойл», расположенной у кольцевой развязки, реализуют бензин АИ-95 с ограничением до 20 л на один автомобиль.

На объездном участке трассы М-4 «Дон» автозаправочная станция «Газпромнефть» отпускает бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 с ограничением до 30 л на транспортное средство, а также дизельное топливо.

На станции «Газпромнефть» по улице Ходенко автомобилисты могут приобрести дизельное топливо. Аналогичная ситуация сохраняется на АЗС сети, расположенной на Сухумском шоссе, где также отпускают только дизельное топливо.

Кроме того, дизельное топливо доступно на автозаправочной станции «Лукойл» в селе Архипо-Осиповка.

Власти отмечают, что опубликованная информация отражает ситуацию по состоянию на 09:00 14 июля. Ограничения на отпуск топлива продолжают действовать на всех работающих автозаправочных станциях города, а объем разовой заправки остается ограниченным внутренними решениями собственников АЗС.

Мария Удовик