В Неклиновском и Веселовском районах отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в Неклиновском и Веселовском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, продолжает уточняться. Сейчас беспилотная опасность в регионе снята. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что около 20 дронов были перехвачены и уничтожены прошедшей ночью в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

Константин Соловьев