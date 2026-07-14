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В Неклиновском и Веселовском районах отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в Неклиновском и Веселовском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, продолжает уточняться. Сейчас беспилотная опасность в регионе снята. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что около 20 дронов были перехвачены и уничтожены прошедшей ночью в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

Константин Соловьев

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