«Мотивация у аргентинцев будет запредельной»

Сегодня на чемпионате мира по футболу стартует стадия полуфиналов. Первыми сыграют сборные Испании и Франции. Во втором матче этого раунда, который состоится 15 июля, встретятся Англия и Аргентина. Противостояние Испании и Франции многие называют скрытым финалом турнира. При этом букмекеры считают, что шансы взять титул у французов выше, чем у конкурентов. Насколько оправданы такие оценки? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с футболистом, тренером, экспертом букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Не факт, что Франция выиграет, но тот футбол, который она показывает, не может не восхищать. И ту турнирную таблицу шансов на титул, которую сейчас предлагает «Лига Ставок», я полностью разделяю. Там Франция идет первой с коэффициентом 2,5, затем Испания — 3,5, потом Англия — 4,5 и Аргентина — 5. Дмитрий, а вы кого считаете главным претендентом на Кубок мира?

— Сложно не согласиться с вашими выводами. Мне кажется, сборная Франции — самый реальный претендент на титул чемпионов мира.

— Давайте тогда поговорим о финалистах. Сейчас можно сделать ставку с хорошим коэффициентом. Вариантов не так много: Франция—Англия, Франция—Аргентина, Испания—Англия или Испания—Аргентина. Какую пару финалистов вы сейчас видите?

— Мне кажется, что, скорее всего, в финале встретятся Франция и Аргентина.

— Коэффициент на такой исход — 3,4, то есть сумму пари можно увеличить более чем в три раза. Думаю, на такой вариант стоит обратить внимание. При этом любители статистики напоминают, что два последних матча против испанцев на крупных турнирах французы проиграли: полуфинал Евро-2024 и матч Лиги наций-2025. Стоит ли обращать на это внимание или футбол — это всегда про «здесь и сейчас»?

— Это про «здесь и сейчас». На сегодняшний день у Франции очень яркая линия атаки, и она может воспользоваться тем стилем игры, который практикует Испания. Речь о высокой линии обороны и большом количестве свободного пространства за спиной защитников. Как мы знаем, у сборной Франции великолепная атака, которая по скоростным качествам превосходит испанскую. Поэтому мне кажется, что именно стилистически французам будет играть удобнее.

— В таком случае чего мы ждем от матча Франция—Испания? Что это будет: голевое шоу или осторожный прагматичный футбол?

— Здесь можно ожидать победы сборной Франции в основное время.

— Все-таки в основное время? Коэффициент на такой исход довольно высокий — 2,44. Неужели думаете, что Испания не дойдет с такой обороной? Она ведь пропустила на турнире всего один мяч. Не выдержит напора Дембеле и Мбаппе?

— Да, испанцы на этом чемпионате еще не встречались с такой сильной командой, как сборная Франции. Поэтому мне кажется, что у них могут возникнуть серьезные проблемы в обороне.

— Я так понимаю, вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,63 тоже выглядит неплохо? То есть голы будут в обе стороны?

— Да, соглашусь.

— А если брать точный счет, самая популярная ставка — 2:1 в пользу французов с коэффициентом 8. Как думаете, стоит рискнуть?

— Если человек любит риск, то я бы присмотрелся к этому варианту.

— Теперь что касается лучшего бомбардира турнира. Сейчас у Мбаппе и Месси по восемь мячей. На Мбаппе в «Лиге Ставок» коэффициент 1,9, на Месси — 2,5. Кто станет лучшим бомбардиром турнира? Кто-то из них? Или все-таки Гарри Кейн и Джуд Беллингем еще могут их догнать?

— Думаю, лучшим бомбардиром станет кто-то из первой пары. И больше шансов, на мой взгляд, у Мбаппе.

— Значит, все-таки Мбаппе — коэффициент 1,9. Англия с Аргентиной играют завтра. Мы утром обязательно подробно обсудим этот матч, но я не могу удержаться. Вы все-таки ставите на англичан?

— Не совсем. Мне кажется, у Аргентины есть дополнительный стимул, не связанный со спортом. Учитывая политическую ситуацию и те проблемы, которые были между странами, мотивация у аргентинцев будет запредельной.

— Дмитрий, и напоследок: какой вариант пари на сегодняшний матч вы считаете самым надежным?

— Думаю, стоит присмотреться к победе Франции в основное время.