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Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения трем топливным компаниям Кировской области из-за признаков необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает «Interfax».

Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт», работающие под брендом АЗС «Движение».

По данным Кировского УФАС, компании занимают доминирующее положение в ряде районов региона, а изменение цен на топливо могло быть экономически необоснованным и привести к ущемлению интересов потребителей.

Предупреждения также получили компании в Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

Анна Кайдалова