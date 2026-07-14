Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения трем топливным компаниям Кировской области из-за признаков необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает «Interfax».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Трем компаниям Кировской области вынесли предупреждения из-за роста цен на бензин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт», работающие под брендом АЗС «Движение».

По данным Кировского УФАС, компании занимают доминирующее положение в ряде районов региона, а изменение цен на топливо могло быть экономически необоснованным и привести к ущемлению интересов потребителей.

Предупреждения также получили компании в Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

Анна Кайдалова