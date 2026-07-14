В Астрахани замдиректора спортцентра подозревают в мошенничестве с премиями

В Астрахани замдиректора Регионального центра спортивной подготовки — директора учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. УФСБ России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ возбудило дело против замдиректора спортцентра в Астрахани за мошенничество

Фото: УФСБ России по Астраханской области УФСБ возбудило дело против замдиректора спортцентра в Астрахани за мошенничество

Фото: УФСБ России по Астраханской области

По версии следствия, с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года 50-летняя фигурантка назначала своим подчиненным премии якобы на нужды учреждения. После этого подозреваемая присваивала выплаты. При обыске у чиновницы обнаружили большое количество экипировки для нужд военно-патриотического центра.

УФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Марина Окорокова