Стали известны даты каникул для воронежских школьников в следующем учебном году
Занятия в новом учебном году для воронежских школьников продлятся с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года. Помимо летнего отдыха, учащихся ждут еще три каникулярные недели в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Осенние каникулы для школьников запланированы с 26 октября по 3 ноября. Зимний отдых продлится с 31 декабря по 10 января. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля, летние начнутся 27 мая и завершатся 31 августа.
В министерстве образования Воронежской области пояснили, что продолжительность каникул (за исключением летних) должна составлять не менее девяти дней. Столько времени необходимо для полноценного восстановления учащихся.
- При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный вариант в неизменном виде или составить собственный план на его основе.
Выпускные вечера в воронежских школах в этом году прошли 27 июня. Они состоялись в закрытых помещениях.
В Воронеже 16 июня несколько раз включалась сирена, оповещавшая о непосредственной угрозе атаки беспилотников. В связи с этим проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников было прервано — школьников эвакуировали в укрытия, где они находились более двух часов. Впоследствии региональное министерство образования приняло решение перенести экзамены, указав на нецелесообразность их проведения 16 июня. 22 июня из-за объявленной ракетной опасности в городе остановили проведение ЕГЭ. Всех находящихся в пунктах проведения экзаменов эвакуировали в укрытия. После отмены ракетной опасности экзамен возобновили в штатном режиме.