Стали известны даты каникул для воронежских школьников в следующем учебном году

Занятия в новом учебном году для воронежских школьников продлятся с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года. Помимо летнего отдыха, учащихся ждут еще три каникулярные недели в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Осенние каникулы для школьников запланированы с 26 октября по 3 ноября. Зимний отдых продлится с 31 декабря по 10 января. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля, летние начнутся 27 мая и завершатся 31 августа.

В министерстве образования Воронежской области пояснили, что продолжительность каникул (за исключением летних) должна составлять не менее девяти дней. Столько времени необходимо для полноценного восстановления учащихся.

При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный вариант в неизменном виде или составить собственный план на его основе.

Выпускные вечера в воронежских школах в этом году прошли 27 июня. Они состоялись в закрытых помещениях.

В Воронеже 16 июня несколько раз включалась сирена, оповещавшая о непосредственной угрозе атаки беспилотников. В связи с этим проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников было прервано — школьников эвакуировали в укрытия, где они находились более двух часов. Впоследствии региональное министерство образования приняло решение перенести экзамены, указав на нецелесообразность их проведения 16 июня. 22 июня из-за объявленной ракетной опасности в городе остановили проведение ЕГЭ. Всех находящихся в пунктах проведения экзаменов эвакуировали в укрытия. После отмены ракетной опасности экзамен возобновили в штатном режиме.

Кабира Гасанова