В Татарстане назначили нового заместителя министра цифрового развития

Алексея Клонцака назначили заместителем министра цифрового развития Татарстана. Об этом объявил руководитель аппарата Кабинета Министров Шамиль Гафаров на заседании коллегии Минцифры республики.

Он будет курировать внедрение ИТ-технологий в органах власти, развитие государственных и муниципальных услуг, а также проекты цифровой трансформации.

По сообщению пресс-службы Минцифры Татарстана, господин Клонцак более 13 лет работал в ИТ-сфере, занимая руководящие должности в «Барс Груп», Центре информационных технологий республики и Центре цифровой трансформации Татарстана.

Анна Кайдалова