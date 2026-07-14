Мировой суд отказал оренбуржцу в возбуждении уголовного дела о клевете на экс-возлюбленную

Мировой суд Ленинского района Оренбурга отказал местному жителю в возбуждении уголовного дела о клевете против его экс-возлюбленной. 29-летний заявитель утверждал, что девушка систематически создавала фейковые объявления и аккаунты от его имени, что повредило его репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам мужчины, девушка размещала в интернете ложные объявления о продаже его имущества с указанием его личного номера телефона. В результате ему постоянно звонили незнакомые люди, желающие купить товар, которого у него нет. Кроме того, с помощью нейросетей были созданы два фейковых аккаунта в соцсетях: на одном его изображение помещено в образ клоуна и указано, что он работает аниматором, на другом его лицо используется без согласия. Истец посчитал, что эти действия порочат его честь и деловую репутацию, и просил привлечь девушку к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием интернета).

Мировой судья отказал в принятии заявления, разъяснив, что для возбуждения дела в порядке частного обвинения недостаточно оснований. Мужчине рекомендовали обратиться с заявлением в отдел полиции по месту совершения преступления.

Яна Вежлева