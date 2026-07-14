В Чувашии, согласно новым требованиям, самостоятельно пользоваться сапбордами, досками для кайтбординга, виндсерфинга и других аналогичных плавательных средств разрешено только с 16 лет и при обязательном использовании спасательного жилета. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии утвердили новые правила использования сапбордов и виндсерфов

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ В Чувашии утвердили новые правила использования сапбордов и виндсерфов

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Дети от 7 до 16 лет могут выходить на воду только в сопровождении совершеннолетних, а детям младше 7 лет использование подобных плавательных средств запрещено.

Также теперь запрещается удаляться от берега более чем на 200 метров, выходить на воду при высокой волне, тумане и в темное время суток, а также заходить в зоны купания, к причалам, на судовой ход и к навигационным знакам.

Анна Кайдалова