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В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию с приемом в 10-й класс в школе №96

В Муниципальном центре управления Краснодара опровергли информацию о том, что выпускников девятых классов школы №96 не хотят брать в десятый класс.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о том, что детей после окончания основного общего образования якобы не хотят принимать в десятый класс.

По данным департамента образования, в течение всего учебного года в школе ведется информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями по вопросам приема. На собраниях учителя общеобразовательного учреждения объясняют, какие документы необходимы родителям для подачи заявления.

Согласно информации МЦУ, сейчас в школе №96 запланированы к открытию три профильных десятых класса. В одном из них открыта группа универсального направления. Администрация школы связывается со всеми учащимися для сбора информации о продолжении обучения в старших классах или в организациях среднего профессионального образования. В сообщении отмечается, что все, кто решил продолжить обучение в школе, будут приняты в десятый класс.

Алина Зорина

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