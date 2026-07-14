Продажи новостроек в Петербурге в июне выросли на 52%

В Петербурге и Ленинградской области в июне выросло число сделок на рынке новостроек. В Северной столице продажи увеличились на 51,8% по сравнению с маем, в Ленобласти — на 24,7%, рассказали «Ъ Северо-Запад» аналитики сервисов «Пульс Продаж Новостроек» и «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге в июне заключили 2339 договоров долевого участия (ДДУ) против 1541 месяцем ранее

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Петербурге в июне заключили 2339 договоров долевого участия (ДДУ) против 1541 месяцем ранее

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Петербурге в июне заключили 2339 договоров долевого участия (ДДУ) против 1541 месяцем ранее. По сравнению с июнем 2025 года показатель вырос на 3,9%. По итогам первого полугодия число сделок в городе оказалось на 2,7% выше прошлогоднего уровня.

В Ленинградской области за месяц оформили 1905 ДДУ — на 24,7% больше майского показателя и на 65,5% больше, чем год назад. За первые шесть месяцев 2026 года рост составил 45,9%.

Одновременно выросла средняя стоимость квадратного метра в сделках. В Петербурге цена достигла 323 тыс. рублей за кв. м (+1,4% за месяц), в Ленобласти — 181 тыс. рублей (+1,5%).

Объем непроданных квартир в Петербурге продолжил сокращаться: за месяц он снизился на 7,2%, а за год — на 20,9%. В Ленинградской области остатки за месяц уменьшились лишь на 1,7%, при этом за год выросли на 8,6% — предложение здесь увеличивается быстрее, чем успевает продаваться.

По данным «Яндекс Недвижимости», средняя цена квадратного метра в предложениях застройщиков в июне составила 369 тыс. рублей в Петербурге и 193 тыс. рублей в Ленинградской области. При этом стоимость выставленных лотов остается выше цен фактических сделок: в Петербурге разница составляет около 14%, в Ленобласти — около 7%.

Эксперты связывают рост продаж с желанием покупателей зафиксировать условия покупки на фоне обсуждения возможных изменений в программе семейной ипотеки. При этом в Петербурге увеличилась доля более компактных квартир: средняя площадь лота в сделках сократилась примерно с 41 до 38 кв. м. В Ленинградской области средняя площадь приобретаемого жилья практически не изменилась и составляет около 41 кв. м.

Карина Дроздецкая