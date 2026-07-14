Подменивший ценник в магазине житель Ярославля стал фигурантом дела

В Ярославском округе в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники крупного магазина стройматериалов выявили покупателя, пытавшегося оплатить на кассе самообслуживания товар с подменным ценником. Его остановили работники магазина.

«В ходе разбирательства установлено, что некоторое время назад мужчина пришел в торговый зал, снял ценник с коврика для собак стоимостью около 3 тыс. руб. и переклеил на душевую систему стоимостью 23 тыс. руб. Через пару дней гражданин вернулся, чтобы оплатить покупку по заведомо заниженной цене»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова