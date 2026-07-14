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Водитель авто погиб на ЕКАДе при столкновении с грузовиком

В результате ДТП на 73 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, автомобилист не проконтролировал обстановку во время движения и врезался в стоящий грузовик Scania с полуприцепом. Личность погибшего пока неизвестна.

Ведется расследование обстоятельств случившегося, в ходе которого будут установлены все детали произошедшего инцидента. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи для проведения замеров и опроса свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

Ирина Пичурина

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