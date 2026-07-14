Водитель авто погиб на ЕКАДе при столкновении с грузовиком

В результате ДТП на 73 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, автомобилист не проконтролировал обстановку во время движения и врезался в стоящий грузовик Scania с полуприцепом. Личность погибшего пока неизвестна.

Ведется расследование обстоятельств случившегося, в ходе которого будут установлены все детали произошедшего инцидента. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи для проведения замеров и опроса свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

Ирина Пичурина