Инфляция в Удмуртии в первом полугодии достигла 4,4%

За первое полугодие инфляция в Удмуртии составила 4,4%. Потребительские цены на продукты питания за декабрь-июнь выросли на 3%, непродовольственные товары подорожали на 2,7%, услуги — на 10,7%. Рост цен на алкогольные напитки составил 10,2%. Такие данные приводит Удмуртстат. Годовая инфляция по данным к июню 2026 года достигла 6,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За месяц инфляция достигла 0,7%. В частности, продукты питания выросли в цене на 0,78%, непродовольственные товары — 0,16%, услуги — 1,28%, алкоголь вырос в цене на 0,88%.

Овощи увеличились в цене на 0,5%, сахар — на 1,6%. Молочная продукция и яйца, наоборот, сбавили в цене на 1,2 и 9,2% соответственно.

Напомним, годовая инфляция в Удмуртии снизилась с 6,3% в апреле до 6,2% в мае.