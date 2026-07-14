Ярославской семье потребуется около 4 лет, чтобы накопить на квартиру

В Ярославской области семье необходимо минимум 4 года 1 месяц, чтобы накопить на квартиру общей площадью 60 кв. м. Такие данные приводят эксперты РИА Рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно рейтингу, средняя стоимость такой квартиры на май 2026 года составляет 5,2 млн руб. Область занимает 23-е место среди регионов России. Годом ранее она располагалась на 29-м месте. Тогда средняя стоимость квартиры составляла 4,7 млн руб. По мнению экспертов, семья могла накопить на квартиру за 3 года 3 месяца.

Первые места рейтинга занимают Мурманская область, ХМАО – Югра и Ненецкий автономный округ. Там на квартиру за 4,9 – 6,4 млн руб. можно накопить в среднем за два года. Сложнее всего купить квартиру в Дагестане, Севастополе и Крыму: в среднем семье требуется 12 – 13 лет.

Методика рейтинга подразумевала расчет минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых с медианной в регионе зарплатой за 12 месяцев и одного ребенка, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке. Предполагалось, что семья использует для этого все средства, которые остаются после затрат на поддержание текущей жизни (взяты региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей), и накопления в виде депозитов в банках.

Алла Чижова