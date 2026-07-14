Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и обязал ООО «Вертикаль +» возместить более 19,8 млн руб. за вред, причиненный почвам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компанию из Татарстана обязали выплатить 19,8 млн рублей за ущерб почвам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Компанию из Татарстана обязали выплатить 19,8 млн рублей за ущерб почвам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время проверки инспекторы выявили на территории предприятия, занимающегося транспортировкой и утилизацией отходов I–IV классов опасности, открытый котлован с нефтесодержащими отходами, разлив нефтесодержащей жидкости, а также захоронение токсичных отходов.

Компания отказалась добровольно возмещать ущерб, после чего Росприроднадзор обратился в суд.

Согласно Rusprofile, ООО «Вертикаль +» зарегистрировано в Казани в 2012 году и занимается строительством автомобильных дорог. Компания находится в процедуре банкротства.

Анна Кайдалова