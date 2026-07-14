Из-за разлива реки Сыга в Глазове изменили движение автобусов

В Глазове из-за выхода реки Сыга из берегов временно изменили движение общественного транспорта и предложили пути объезда для водителей, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Глазова Фото: администрация Глазова

Автобус № 1 ходит без изменений. Маршруты № 3 и № 7 с улицы Кирова поворачивают на Советскую, затем на улицу Тани Барамзиной. Для автобуса № 7 далее предусмотрен разворот около УАТ и движение в обратном направлении. Автобусы № 10 и 11 с путепровода направляются по улице Драгунова до Политехнического колледжа, разворачиваются и следуют обратно по Драгунова на Юкаменскую, затем на трассу Глазов — Юкаменское.

Для легковых автомобилей рекомендован объезд через Колевай с выездом на дорогу Глазов — Юкаменское и заездом в город через деревню Штанигурт. Большегрузам, следующим транзитом через город, а также жителям Ярского и Юкаменского районов предложено въезжать в город по улице Кировской, а затем двигаться по улице Вятской и Технической.

Напомним, на утро 14 июля 11 улиц Глазова подтопило после обильных осадков и подъема уровня воды в реке Сыга. Эвакуировано около 30 человек. Остаются подтопленными более 200 придомовых территорий и многоквартирных домов.

Карина Пырина