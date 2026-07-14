На Невском проспекте полностью открыли движение после ремонта

В Санкт-Петербурге полностью возобновили движение по Невскому проспекту после ремонта дорожного покрытия. Во вторник, 14 июля, для транспорта открыли участок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая протяженность отремонтированного участка составила около 1,5 км

Фото: Пресс-служба Смольного Общая протяженность отремонтированного участка составила около 1,5 км

Фото: Пресс-служба Смольного

Движение по главной магистрали города восстановлено на всем протяжении от площади Восстания до площади Александра Невского. Общая протяженность отремонтированного участка составила около 1,5 км.

Как отметили власти города, работы завершили чуть более чем за две недели. На Невском уложили около 30 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Для проспекта использовали более прочную смесь, а на участках с повышенной нагрузкой дорожное полотно дополнительно усилили стальной сеткой.

Карина Дроздецкая