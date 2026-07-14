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В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

В Набережных Челнах на фасаде одного из многоквартирных домов появится новый мурал. На стене изобразят бабушку и внучку, вместе готовящих традиционное блюдо, сообщила пресс-служба администрации города.

В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

Фото: Пресс-служба администрации Челнов

В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

Фото: Пресс-служба администрации Челнов

Его автором станет челнинский художник Александр Попов. По его задумке, композиция символизирует передачу любви, заботы и уважения к своим корням из поколения в поколение.

Анна Кайдалова