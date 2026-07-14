В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях
В Набережных Челнах на фасаде одного из многоквартирных домов появится новый мурал. На стене изобразят бабушку и внучку, вместе готовящих традиционное блюдо, сообщила пресс-служба администрации города.
В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях
Фото: Пресс-служба администрации Челнов
Его автором станет челнинский художник Александр Попов. По его задумке, композиция символизирует передачу любви, заботы и уважения к своим корням из поколения в поколение.