В Набережных Челнах на фасаде одного из многоквартирных домов появится новый мурал. На стене изобразят бабушку и внучку, вместе готовящих традиционное блюдо, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

Фото: Пресс-служба администрации Челнов В Набережных Челнах появится новый мурал о семейных традициях

Фото: Пресс-служба администрации Челнов

Его автором станет челнинский художник Александр Попов. По его задумке, композиция символизирует передачу любви, заботы и уважения к своим корням из поколения в поколение.

Анна Кайдалова