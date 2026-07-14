Ушел из жизни экс-председатель Петербургского избиркома Виктор Миненко

Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил действующий глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Миненко возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 годы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Господин Миненко возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 годы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Миненко возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 2018 по 2020 годы.

«Виктор Александрович был мудрым управленцем, профессионалом своего дела, человеком высокой ответственности и принципиальности. Он умел слышать коллег, ценить опыт старших наставников и поддерживать начинающих специалистов»,— говорится в сообщении.

Максим Мейксин от имени Санкт-Петербургской избирательной комиссии выразил соболезнования родным и близким Виктора Миненко.

До избиркома господин Миненко занимал должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Карина Дроздецкая