Почти 56% выпускников Удмуртии выбрали профильную математику на ЕГЭ

Профильная математика стала самым популярным экзаменом по выбору у выпускников 11-х классов Удмуртии — ее сдали 55,9% от общего числа участников ГИА. Второе место традиционно занимает обществознание с 39%, сообщили в минобразования республики.

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Государственную итоговую аттестацию в 11-х классах в этом году проходили 5 734 выпускника. ГИА в 9 классах проходили 20,3 тыс. учеников.

«Профильная математика действительно чаще всего попадает в выборку тех, кто целенаправленно готовится к поступлению в вузы на технические, экономические, ИТ-направления. Это углубленный экзамен: он проверяет не только знание школьной программы, но и умение решать сложные, нестандартные задачи, а Обществознание традиционно лидирует, потому что его часто требуют для социально-гуманитарных специальностей»,— поделилась начальник сектора оценки качества образования регионального минобрнауки Ольга Прокошева.

Также в топе предметов инженерной направленности находятся информатика — 25,5%, физика — 21,4%, биология — 21%, химия — 14,3%.

Напомним, 7,8 тыс. заявлений отправили через Госуслуги выпускники школ Удмуртии для поступления в высшие учебные заведения.

Карина Пырина