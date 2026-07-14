В Краснодаре утром 14 июля работают 70 АЗС

По состоянию на утро 14 июля в Краснодаре работают 70 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 42 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 64. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отмечается, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Старокубанская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Старокубанская; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть»: Ростовское шоссе, Красных Партизан; в сети АЗС «СитиОйл» на Ростовском шоссе; в сети АЗС Teboil на Московской; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; АЗС «Юпитер-К» в поселке Знаменском.

Еще 33 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

Алина Зорина