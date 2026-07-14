В Краснодаре задержали экс-руководителя железнодорожного предприятия

Сотрудники УТ МВД России по ЮФО и УФСБ по Краснодарскому краю задержали бывшего руководителя железнодорожного предприятия, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Он обеспечивал коммерческим организациям приоритетное обслуживание и доступ к инфраструктуре в обход регламентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый, занимая руководящую должность, предоставлял коммерческим организациям приоритетное обслуживание и доступ к железнодорожной инфраструктуре в обход установленных регламентов. В качестве вознаграждения он получил дорогостоящий автомобиль рыночной стоимостью около 40 млн руб. Машина изъята и помещена на ответственное хранение.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого, его близких родственников и аффилированных лиц изъяты дорогостоящие автомобили, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают иных лиц, возможно причастных к совершению преступления.

Алина Зорина