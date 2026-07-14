На капитальный ремонт главного корпуса Чебоксарской районной больницы, расположенного в поселке Кугеси, выделят 328 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт Чебоксарской районной больницы направят 328 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На капремонт Чебоксарской районной больницы направят 328 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт здания, а также поставить и установить лифт. Работы будут проводиться в три этапа, последний закончится до ноября 2028 года.

Заказчиком выступает Центр ресурсного обеспечения госучреждений здравоохранения Минздрава Чувашии.

Анна Кайдалова