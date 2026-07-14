На капремонт Чебоксарской районной больницы направят 328 млн рублей
На капитальный ремонт главного корпуса Чебоксарской районной больницы, расположенного в поселке Кугеси, выделят 328 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
На капремонт Чебоксарской районной больницы направят 328 млн рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета.
Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт здания, а также поставить и установить лифт. Работы будут проводиться в три этапа, последний закончится до ноября 2028 года.
Заказчиком выступает Центр ресурсного обеспечения госучреждений здравоохранения Минздрава Чувашии.