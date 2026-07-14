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Волгоградским водителям увеличили лимит топлива на АЗС «ЛУКОЙЛ» до 30 л

В Волгоградской области с сегодняшнего дня сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» увеличила лимит отпуска бензина с 20 до 30 литров за одну транзакцию. В облкомторге региона заявили о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

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Власти Волгоградской области заявили о стабилизации топливного рынка

Власти Волгоградской области заявили о стабилизации топливного рынка

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Фото: ИА «Общественное мнение»

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Власти Волгоградской области заявили о стабилизации топливного рынка

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Фото: ИА «Общественное мнение»

Работу заправок будут останавливать только на время приема горючего от бензовозов. Жителей региона при этом просят не создавать запасов и заправляться по мере необходимости. Мониторинг ситуации на топливном рынке продолжается. Профильные ведомства ведут его совместно с УФАС по Волгоградской области.

В конце июня «Лукойл» заявил о сокращении лимита отпуска бензина в регионе до 20 л за транзакцию. В областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК объясняли ограничения ажиотажем вокруг топливной ситуации, но не связывали их с дефицитом бензина.

Марина Окорокова