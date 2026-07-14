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В Даниловском округе произошел пожар из-за грозового разряда

В селе Дмитриевском Даниловского округа произошел пожар в результате попадания грозового разряда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На месте пожара работали семь сотрудников МЧС и три единицы техники, а также добровольная пожарная команда. До приезда специалистов владелец постройки вынес квадроцикл и два триммера. Обошлось без пострадавших.

Огонь уничтожил хозпостройку на площади 15 кв. м, мотоблок, а также повредил хозпостройку на площади 12 кв. м и пристройку. Предварительная причина пожара названа по итогам работы дознавателей МЧС России.

Алла Чижова

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