В Саратовской области 9-летний мальчик утонул на Волге

Саратовские следователи проводят проверку по факту гибели 9-летнего мальчика на водоеме в Марксовском районе. Тело ребенка было обнаружено без признаков жизни, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гибель 9-летнего ребенка на Волге проверяют следователи саратовского СК

Фото: СУ СКР по Саратовской области Гибель 9-летнего ребенка на Волге проверяют следователи саратовского СК

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, трагедия произошла 13 июля. Мальчик находился на острове в акватории Волги напротив села Орловское вместе с родителями. Во время купания его унесло сильным течением, спасти ребенка не удалось.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре погибшего не зафиксировано. Параллельно ведутся поиски родственника мальчика, который пропал, пытаясь его спасти.

Марина Окорокова