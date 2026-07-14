За первое полугодие этого года Чувашия экспортировала в Китай 0,5 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия за полгода экспортировала в Китай 500 тонн продукции АПК

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Чувашия за полгода экспортировала в Китай 500 тонн продукции АПК

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

КНР входит в пятерку крупнейших импортеров продукции региона.

На рабочей встрече в Минсельхозе Чувашии вопросы расширения поставок обсудили с делегацией китайской компании «Кас Групп». Представители предприятий республики презентовали экспортный потенциал, включая зерновые и масличные культуры, мясную и бакалейную продукцию, чипсы и корма для сельскохозяйственных животных.

Стороны договорились продолжить переговоры о поставках продукции на рынок КНР.

Анна Кайдалова