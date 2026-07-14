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Площадь лесных пожаров в Югре достигла почти 4,5 тыс. га

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) площадь лесных пожаров в Нижневартовском районе за сутки выросла до 4479,1 га, сообщили в окружной Авиалесоохране.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Один из трех действующих пожаров был локализован на площади 4,1 га. За сутки в регионе возникло три лесных пожара, из них два уже ликвидированы. Тушением занимаются 127 человек.

Сутками ранее пожары тушили не только в Нижневартовском, но и в Березовском и Ханты-Мансийском районах.

Ирина Пичурина

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