Площадь лесных пожаров в Югре достигла почти 4,5 тыс. га

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) площадь лесных пожаров в Нижневартовском районе за сутки выросла до 4479,1 га, сообщили в окружной Авиалесоохране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Один из трех действующих пожаров был локализован на площади 4,1 га. За сутки в регионе возникло три лесных пожара, из них два уже ликвидированы. Тушением занимаются 127 человек.

Сутками ранее пожары тушили не только в Нижневартовском, но и в Березовском и Ханты-Мансийском районах.

Ирина Пичурина