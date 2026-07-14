Бизнесмена в Астрахани заподозрили в нелегальном обороте рыбы и икры на 31,5 млн руб.

В Астраханской области директора коммерческой организации подозревают в нелегальном обороте рыбы на 31,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело против астраханского бизнесмена из-за рыбы и икры на 31,5 млн руб.

Фото: СУ СКР по Астраханской области СК возбудил дело против астраханского бизнесмена из-за рыбы и икры на 31,5 млн руб.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что в мае 2026 года фигурант вместе с неустановленными лицами купил более 15,7 т лещей для дальнейшей продажи. Во время обысков в Астрахани у бизнесмена изъяли более 27 т рыбной продукции и 7,2 т щучьей икры.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и УФСБ по Астраханской области. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Марина Окорокова