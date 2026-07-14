В Анапе обработали от клещей более 1,3 млн «квадратов» парков и скверов

В Анапе продолжаются акарицидные обработки зеленых зон. Специалистами обработано более 1,3 млн кв. м территории. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам мэра Анапы, обработке подлежат парки, скверы, детские и спортивные площадки. Работы проводятся с установленной периодичностью с весны до осени. Мероприятия направлены на профилактику инфекций, переносчиками которых являются иксодовые клещи, включая клещевой боррелиоз и другие заболевания.

На сегодняшний день обработаны территории общей площадью 1 302 552 кв. м.

Алина Зорина