В Саратовской области продлили ограничения на продажу бензина частным лицам
Власти Саратовской области продлили ограничения на розничный отпуск бензина. Частным лицам можно приобрести не более 30 л горючего на одну машину, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Саратовским водителям оставили топливный лимит до стабилизации обстановки
Фото: ФАС России
Меры продлятся до стабилизации ситуации. Губернатор Роман Бусаргин назвал ситуацию с топливом в регионе непростой, но контролируемой. В первую очередь ресурсом будут обеспечиваться экстренные, аварийные и коммунальные службы.
Ответственность за поставки топлива возложена на руководителей профильных блоков. Также господин Бусаргин потребовал держать наличие топлива у сельхозпроизводителей на особом контроле.