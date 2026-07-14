В Саратовской области продлили ограничения на продажу бензина частным лицам

Власти Саратовской области продлили ограничения на розничный отпуск бензина. Частным лицам можно приобрести не более 30 л горючего на одну машину, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовским водителям оставили топливный лимит до стабилизации обстановки

Фото: ФАС России Саратовским водителям оставили топливный лимит до стабилизации обстановки

Фото: ФАС России

Меры продлятся до стабилизации ситуации. Губернатор Роман Бусаргин назвал ситуацию с топливом в регионе непростой, но контролируемой. В первую очередь ресурсом будут обеспечиваться экстренные, аварийные и коммунальные службы.

Ответственность за поставки топлива возложена на руководителей профильных блоков. Также господин Бусаргин потребовал держать наличие топлива у сельхозпроизводителей на особом контроле.

Марина Окорокова