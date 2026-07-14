Отправление авиарейса Екатеринбург — Анталья задержали почти на 10 часов
Время вылета самолета «Уральских авиалиний» U6-1575 по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпания вынуждена перенести по техническим причинам, сообщили в пресс-службе перевозчика. Также перенесены два рейса в Анталью из Казани.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Как сообщили в авиакомпании, пассажиры туроператора предупреждены об изменениях. На время ожидания вылета им предоставляются размещение в гостиницах, горячее питание и напитки.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс должен был отправиться в 3:55, но вылет перенесли на 13:00.