Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 288 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 288 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 13 июля до 08:00 14 июля. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА на Афипском НПЗ произошло возгорание. Известно, что в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, а также окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире.

Алина Зорина