Жители 11 улиц Глазова пострадали от дождевого паводка

11 улиц Глазова подтопило после обильных осадков и подъема уровня воды в реке Сыга. Эвакуировано около 30 человек, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. Остаются подтопленными более 200 придомовых территорий и многоквартирных домов.

«Проведены подворовые обходы с целью информирования жителей об обстановке и контроля уровня воды в личных хозяйствах. На случай ухудшения ситуации администрацией муниципального образования подготовлены плавсредства и пункт временного размещения»,— говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что социально значимых объектов паводок не коснулся, пострадавших нет. К ликвидации последствий дождей привлекли около 50 человек и 17 единиц техники. Ситуация находится на контроле сотрудников МЧС России.