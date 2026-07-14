Дмитрий Артюхов: 72% дорог Ямала находятся в нормативном состоянии

На сегодня из 3034 км дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 72% уже находятся в нормативном состоянии. Каждый год приближает регион к тому, чтобы вся сеть была надежной и безопасной, сказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Равиль Сафарбеков / пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Равиль Сафарбеков / пресс-служба губернатора ЯНАО

«На Ямале — разгар дорожного сезона. В этом году в работе 135 км: от загородных трасс до улиц в городах и поселках. Часть объема выполняем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"»,— сообщил глава округа.

По информации правительства региона, главным итогом текущего сезона на региональной сети станет завершение асфальтирования дороги Надым — Салехард: в этом году заасфальтируют последние 38 км из 344 км. Реконструкцию дороги Коротчаево — Новый Уренгой, на которую жаловались жители, завершат в 2027 году: она готова на треть, сейчас там переустраивают сети тепловодоснабжения. Также будут укреплены мосты и откосы на участке Ныда — Пангоды. Локально обновят проезжую часть на дорогах до Губкинского, Пурпе, а также на подъездах к Ноябрьску и Ханымею.

В городах и поселках рабочие приведут в порядок 35 км полотна: особое внимание уделят внутриквартальным проездам, мостам и улицам с интенсивным движением. В частности, работы идут в Новом Уренгое, Салехарде и Приуралье, Ноябрьске и Надыме, а также в Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском и в селах Шурышкарского, Ямальского, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Ирина Пичурина