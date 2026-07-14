Северная Осетия получит 46 автобусов малого класса

Северная Осетия получит 46 новых автобусов малого класса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, первую партию машин уже доставили, оставшиеся 14 единиц планируется закупить до конца июля. Обновление автопарка направлено на улучшение пассажирских перевозок и повышение комфорта и безопасности поездок.

Республика вошла в число 14 регионов, заявки которых одобрило Министерство транспорта России. Им выделены субсидии на обновление парка общественного транспорта в 2026 году.

Константин Соловьев